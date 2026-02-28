Domani arriva l’UniPomezia Recanatese serve un altro approccio

Si avvicina la sfida contro l’ UniPomezia che, detto per inciso, arriva al " Tubaldi " con il vento in poppa, dopo aver affondato L’Aquila, strapazzato il San Marino e costretto la capolista Ancona ad un pareggio sudatissimo e che forse va pure un po’ stretto alla compagine guidata da Andrea Casciotti. L’attuale organico dei laziali appare adesso ben superiore alla classifica occupata, ossia l’undicesimo posto: "Che siano una buonissima squadra – ci dice Giovanni Pagliari – è fuori discussione, ma lo era anche l’ Atletico Ascoli domenica scorsa. Ormai sarà sempre così e sapete bene che non mi fossilizzo troppo sugli avversari: siamo consapevoli che ormai ogni gara assomiglia ad uno spareggio e noi non dobbiamo far altro che dare il massimo e portare a casa dei punti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Verso il match con l'UniPomezia. Cianni: "Recanatese, indispensabili 3 punti»

