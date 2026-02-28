Dolce & Gabbana | festa di stile tra iconografie mediterranee e teatralità

Durante la presentazione della collezione AutunnoInverno 2026-2027, Dolce & Gabbana ha mostrato una festa di stile caratterizzata da iconografie mediterranee e un tocco teatrale. La sfilata ha coinvolto modelli che indossavano capi ispirati a tradizioni locali e dettagli che richiamano l’estetica mediterranea. La scena ha messo in evidenza elementi di teatralità e richiami culturali, creando un confronto tra moda e suggestioni mediterranee.

La collezione AutunnoInverno 2026-2027 Dolce & Gabbana offre una lettura potente dell’identità italiana reinterpretata dalla visione estetica di Domenico Dolce e Stefano Gabbana; la sfilata non è mera esibizione di abiti, ma racconto visivo che costruisce un immaginario capace di sedimentarsi nella memoria: una fusione di racconto culturale, dedizione sartoriale e spettacolarità misurata. Al centro l’heritage della Maison dove l’identità diventa lusso supremo, un messaggio chiaro: la moda non è solo superficie, ma patrimonio emozionale capace di legare storia, memoria collettiva e glamour contemporaneo. In passerella emerge una visione di... 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Fedele Usai lascia Dolce&Gabbana e passa a KeringFedele Usai ha lasciato il ruolo di Managing Director Group di Dolce&Gabbana, posizione che ricopriva dal 2021.

