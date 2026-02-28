Docente e volto tv Schettini ha partecipato come ospite sul palco dell' Ariston

L’insegnante e youtuber Vincenzo Schettini ha partecipato come ospite alla serata delle Cover al Festival di Sanremo, dove ha salito sul palco dell’Ariston. Durante l’evento, ha presentato un monologo incentrato sulle dipendenze e il disagio tra i giovani. La sua presenza ha attirato l’attenzione sul tema, senza ulteriori approfondimenti o commenti.

Nato a Como nel 1977, Vincenzo Schettini è uno dei volti più riconoscibili della divulgazione scientifica italiana. Fin da bambino coltiva un forte amore per la musica e, su incoraggiamento della madre, alle scuole medie inizia a studiare violino. La formazione musicale rappresenta un elemento fondamentale del suo approccio comunicativo. Ritmo, energia e capacità di stare sul palco diventeranno tratti distintivi anche delle sue lezioni. Dopo gli studi presso l'Università di Bari, si laurea in Fisica e si specializza in didattica della fisica, unendo così rigore scientifico e vocazione all'insegnamento.