Diverbio per un posto auto finito nel sangue ragazzo ferito gravemente con la sega | condannato 54enne

Il 20 febbraio il Giudice Loretta Plantone ha condannato un uomo di 54 anni di Cerignola per aver aggredito un ragazzo di 24 anni il 4 ottobre 2024. L’incidente è avvenuto a seguito di un diverbio per un posto auto, durante il quale il 54enne ha colpito il giovane con una sega da potatura, provocandogli il distacco di una falange e un’amputazione.

L’imputato, interdetto dai pubblici uffici per cinque anni, è stato condannato a risarcire il danno patito dalla vittima costituitasi parte civile nel procedimento penale, da liquidarsi in separata sede a fronte di una richiesta di 100mila euro avanzata tramite l'avv. Gianluca Pignataro, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 10mila euro e al pagamento delle spese processuali. Secondo la ricostruzione della Procura Filippo Cirulli avrebbe intimato alla vittima di spostare la macchina e di non parcheggiarla più in quel punto. La situazione è precipitata ed è sfociata in un’aggressione di una ferocia inaudita. “Per un lieve lasso di tempo non ho visto cosa facessero o cosa si dicessero perché mi allontanavano ponendomi di spalle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

