ditonellapiaga e tonypitony vincono la serata cover gli ascolti salgono ancora

Ditonellapiaga e TonyPitony hanno conquistato la serata cover di Sanremo 2026 con la loro interpretazione di ‘The Lady is a Tramp’. Gli ascolti sono aumentati rispetto alle serate precedenti, mentre si avvicina la finale di questa sera. La vittoria nella categoria cover è stata annunciata durante la trasmissione, che ha visto protagonisti diversi artisti in gara.

La coppia ha intonato 'The Lady is a Tramp'. La quarta serata del Festival ha registrato uno share del 65,6%. Numeri inferiori alla passata edizione condotta da Conti ma comunque in costante crescita in questa edizione In attesa della finalissima di questa sera, a vincere la serata cover di Sanremo 2026 sono stati Ditonellapiaga con TonyPitony con ‘The Lady is a Tramp’. Al secondo posto si sono classificati Sayf, Alex Britti e Mario Biondi con ‘Hit the road Jack’, al terzo Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma con ‘Quello che le donne non dicono’. Il risultato, che non fa media ai fini della vittoria finale del Festival, è frutto del voto delle tre giurie interpellate (giuria della Sala Stampa, Tv e Web con un peso del 33%, giuria delle Radio con un peso del 33% e Televoto con un peso del 34%). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

L'atteso duetto sulle note di “The lady is a Tramp”: Ditonellapiaga diva dai capelli rosa si alterna a TonyPitony, voce swing e capelli alla Elvis. Eleganza ed ironia e TonyPitony lascia anche un ricordino: un caco sul palco per onorare la promessa che aveva fatt - facebook.com facebook

La serata cover ha incoronato vincitori Ditonellapiaga e Tonypitony, ma oggi è il momento della resa dei conti, con la finale di Sanremo 2026: quali le previsioni Mattia Marzi, @ilmessaggeroit #nonstopnews LIVE Link in Bio x.com