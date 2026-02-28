Ditonellapiaga a Sanremo | Le aspettative mettono angoscia vorrei non esistessero i numeri dello streaming

Durante il Festival di Sanremo, l'artista Ditonellapiaga ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it, parlando delle sue sensazioni legate alla partecipazione. Ha dichiarato che le aspettative e i numeri dello streaming le provocano angoscia e ha espresso il desiderio che questi dati non esistessero. La cantante è presente alla manifestazione musicale per esibirsi e condividere la sua musica con il pubblico.