Ditonellapiaga a Sanremo | Le aspettative mettono angoscia vorrei non esistessero i numeri dello streaming
Durante il Festival di Sanremo, l'artista Ditonellapiaga ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it, parlando delle sue sensazioni legate alla partecipazione. Ha dichiarato che le aspettative e i numeri dello streaming le provocano angoscia e ha espresso il desiderio che questi dati non esistessero. La cantante è presente alla manifestazione musicale per esibirsi e condividere la sua musica con il pubblico.
Ditonellapiaga ha concesso un'intervista a Fanpage.it direttamente da Sanremo, dve sta partecipando al Festival. La cantante romana ha toccato il tema delle polemiche riguardo il suo brano Miss Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sanremo 2026 Ditonellapiaga dopo le prove (Che fastidio)
Sanremo 2026, Ditonellapiaga vince la serata cover con TonyPitony: i momenti salienti e cos’è successoPoco dopo le 01:30 si arriva al termine della quarta serata di venerdì 27 febbraio: Carlo Conti insieme a Laura Pausini, Alessandro Siani e Bianca Balti ha chiamato sul palco il Presidente della Regio ... fanpage.it
Sanremo 2026, la quarta serata: trionfa lo show con Ditonellapiaga e TonyPitony, tutti pazzi per Cristina D'Avena. La classifica finaleDalla scaletta ufficiale ai super ospiti (a sorpresa), dal vincitore alla classifica finale: la serata dei duetti e delle cover in diretta dall’Ariston stasera 27 febbraio 2026. libero.it
Trionfano Ditonellapiaga e Tony Pitony: ecco tutta la top 10 - facebook.com facebook
Ditonellapiaga con TonyPitony vince la serata delle cover del Festival di Sanremo con il brano "The Lady is a Tramp". Secondo posto per Sayf, terzo per Arisa. x.com