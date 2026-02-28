Discutere Barella e Thuram vuol dire non capire niente di calcio | parola di Amadeus

Amadeus, noto conduttore e tifoso dell’Inter, ha commentato l’eliminazione dalla Champions League e la corsa scudetto durante un’intervista a Tuttosport. Nel corso della conversazione, ha affermato che discutere di Barella e Thuram non aiuta a capire il calcio, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni. La sua riflessione si concentra su alcuni dei protagonisti della squadra nerazzurra.

Amadeus torna a parlare della sua Inter. Il noto conduttore televisivo, da sempre dichiaratamente tifoso nerazzurro, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport commentando l’eliminazione dalla Champions League e la corsa scudetto, con una riflessione anche su Barella e Thuram. Sull’uscita europea, Amadeus non nasconde il dispiacere, ma guarda avanti con pragmatismo: «Pur dispiacendomi, sono concentrato sul campionato. La Champions è chiaramente importantissima, ma avrebbe tolto molte energie psicofisiche. Oggi credo che l’Inter debba pensare quasi esclusivamente a cucirsi lo scudetto sulla maglia». Il vantaggio di dieci punti in Serie A, secondo lui, è un segnale forte. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Amadeus: «Su Inzaghi non dobbiamo avere la memoria corta. Discutere Barella e Thuram vuol dire non capire niente di calcio»di Redazione Inter News 24Amadeus ha rilasciato un’intervista a Tuttosport nella quale ha parlato della sua amata Inter e non solo Amadeus, uno dei...

Inter, Chivu tiene i piedi per terra: «Campioni d’inverno? Non vuol dire niente. Quello che conta è arrivare fino in fondo a maggio»L’ESULTANZA E IL MIO ABBRACCIO A PIO ESPOSITO DOPO IL GOL – «Sono 7 anni, era un bambino che come altezza mi arrivava al petto.

Aggiornamenti e notizie su Discutere Barella.

Temi più discussi: Inter, Barella e Thuram sotto accusa: cosa fare sul mercato, una domanda a Oaktree; Meno gol, meno assist, meno carica: Inter, c'è un problema Barella; Inter, si salvano solo in due col Bodo: Barella e Thuram da 4.5, Bastoni…; Barella chiede inutilmente un rigore in Inter-Bodo Glimt e il suo volo esagerato diventa virale.

Inter, si salvano solo in due col Bodo: Barella e Thuram da 4.5, Bastoni…Le pagelle del quotidiano sportivo all'indomani della sconfitta per 2-1 nel ritorno dei playoff di Champions League ... fcinter1908.it

Inter-Bodo, che batosta: Thuram out un mese, Barella 2 settimaneLe ultime Inter news dopo il ko col Bodo Glimt in Champions riguardano le critiche dei tifosi a Barella e Thuram ... interlive.it

#Barella non è più l'incredibile talento che tutti conoscevamo Le sue recenti prestazioni hanno fatto discutere e la domanda sorge spontanea: per quale cifra sareste disposti a lasciarlo partire Un giocatore con qualità indiscusse, ma che ultimamente no - facebook.com facebook