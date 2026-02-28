Direttori generali pronti i nomi | 6 uscenti tre sono da fuori Veneto Chi sono

A Venezia, i nomi dei nuovi direttori generali sono stati annunciati dopo una serie di comunicazioni che sono arrivate nel corso della giornata. Sei di loro sono stati confermati come uscenti, mentre tre provengono da fuori regione. Le comunicazioni sono arrivate tramite telefonate e email, con le decisioni finali prese alla sera, quando ormai la notte era calata su Palazzo Balbi.

VENEZIA - C'è chi ha ricevuto la telefonata al pomeriggio e chi invece l'email alla sera. Ma quando ormai era calata la notte, a Palazzo Balbi sono stati finalmente composti i 13 tasselli che compongono il mosaico della sanità regionale, tanto che oggi (e cioè entro la fatidica scadenza del 28 febbraio) il presidente Alberto Stefani potrà firmare le nomine dei direttori generali, senza la necessità di disporre le proroghe tecniche sotto forma di commissariamento. Al netto di sorprese dell'ultimo minuto, ad ogni modo, il quadro complessivo dovrebbe prevedere la conferma di sei dg uscenti ma con una destinazione diversa rispetto alle sedi...