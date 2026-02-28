Diretta gol Serie A | l’Inter si impone 2-0 contro il Genoa + 13 sul Milan

Durante la 27esima giornata di Serie A, l’Inter ha battuto il Genoa con un punteggio di 2-0, mantenendo un vantaggio di 13 punti sul Milan. La cronaca, i risultati e la moviola sono stati aggiornati in tempo reale, offrendo una panoramica completa delle sfide in programma. La diretta gol ha permesso di seguire ogni azione e dettaglio delle partite dell’Enilive 202526.

Calciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Milinkovic Savic, idea Tare: il Milan accende il sogno dell'ex Lazio. Scenario reale o semplice suggestione? Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo». I dettagli

Diretta gol Serie A LIVE: Leao salva il Milan, pareggio al fotofinish contro il GenoaLa cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Bologna Atalanta, Napoli Verona, Parma Inter, Torino Udinese e Lazio Fiorentina

Diretta gol Serie A LIVE, Genoa Inter in campo: 0-2, si riparteDiretta gol Serie A LIVE: sintesi, cronaca e tabellino delle sfide della quindicesima giornata! Segui tutto su Calcionews24 Torna in campo la Serie A...

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Vince il Napoli! Diretta gol live score 27^ giornata (oggi 28 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score dei tre anticipi che si giocano oggi, sabato 28 febbraio 2026, nella 27^ giornata. ilsussidiario.net

Serie A, Como-Lecce 3-1 e Verona-Napoli 1-2. Ora Inter-Genoa. HIGHLIGHTSLa 27^ giornata di Serie A prosegue con altre tre partite. Dopo il pareggio fra Parma e Cagliari nell'anticipo di venerdì, oggi nel match delle 15 il Como ha battuto in casa il Lecce 3-1. tg24.sky.it

