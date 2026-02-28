La quarta tappa del Giro di Sardegna 2026 si svolge oggi, presentando un percorso molto impegnativo con un profilo mosso che mette alla prova i ciclisti. La frazione regina si concentra su questa fase, caratterizzata da salite e discese che richiedono grande resistenza e strategia. Sono in corsa numerosi atleti, pronti a sfidarsi per la vittoria di giornata. La tappa è seguita da appassionati e addetti ai lavori.

La quarta tappa del Giro di Sardegna 2026 propone una frazione estremamente impegnativa, con un profilo mosso che non lascia spazio alla noia. Partenza da Arbatax e arrivo a Nuoro, per un percorso di 153,6 chilometri senza tratti pianeggianti, caratterizzato da quattro salite ufficiali e una serie di strappi capaci di muovere la classifica e aprire scenari tattici interessanti per i concorrenti più completi. Il tracciato si sviluppa con una sequenza di difficoltà che impone ritmo e gestione delle energie. Si parte affrontando Passo Genna Silana (20,3 km al 4,2%), seguito da una lunga discesa verso i piedi del Passo Litu (2,5 km al 9,8%). Si prosegue con il Dorgali (6,8 km al 5,2%) e una successiva giornata di strappi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Diretta Giro di Sardegna 2026: chi vincerà la tappa regina?

