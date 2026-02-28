DIRETTA Empoli-Cesena panchina per Berti e Mangraviti | dall' inizio Bisoli e Piacentini

Al Castellani si svolge la partita tra Empoli e Cesena con Berti e Mangraviti in panchina per i toscani, mentre Bisoli e Piacentini sono schierati dall'inizio per i romagnoli. Il Cesena ha collezionato sette sconfitte in nove gare, mentre l’Empoli non ha vinto nelle ultime sette partite. La sfida si svolge in un momento di crisi per entrambe le squadre.