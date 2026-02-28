DIRETTA Empoli-Cesena panchina per Berti e Mangraviti | dall' inizio Bisoli e Piacentini
Al Castellani si svolge la partita tra Empoli e Cesena con Berti e Mangraviti in panchina per i toscani, mentre Bisoli e Piacentini sono schierati dall'inizio per i romagnoli. Il Cesena ha collezionato sette sconfitte in nove gare, mentre l’Empoli non ha vinto nelle ultime sette partite. La sfida si svolge in un momento di crisi per entrambe le squadre.
Al Castellani va in scena Empoli-Cesena, una sfida tra due squadre in piena crisi. Sono noti i numeri dei bianconeri: sette sconfitte in nove partite, i toscani non vincono da sette gare. Mignani ritrova Zaro al centro della difesa, Amoran torna in panchina dopo gli errori contro lo Spezia. Non. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: DIRETTA | Cesena-Empoli, al Manuzzi si sfidano i gemelli Shpendi. Bisoli titolare, in panchina Castagnetti
Leggi anche: DIRETTA | Cesena-Empoli 0-1: ospiti in vantaggio a inizio ripresa, a segno Ilie
Una raccolta di contenuti su Empoli Cesena.
Temi più discussi: Allegri: Dobbiamo fare il nostro dovere, dispiace non essere in panchina... Serie A Enilive; Guida alla 27ª giornata di Serie B: occhio a Samp-Bari. Il Palermo va a Pescara; Serie B, il Palermo cerca conferme a Pescara: la giornata si apre con Monza-Entella, il programma; Pronostico Spezia-Reggiana: secondo sorriso di fila.
Diretta Empoli-Cesena liveUna trasferta delicatissima per il Cesena, che deve assolutamente tornare a muovere la classifica in casa di un Empoli a sua volta in difficoltà (ore ... corriereromagna.it
Empoli-Cesena: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Empoli-Cesena di Sabato 28 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net
"Eccomi, eccoti. Se tu fossi qui stasera" Empoli Cesena Empoli Carlo Castellani Computer Gross Arena #EmpoliCesena #SerieBKT #CarloCastellani #ComputerGrossArena - facebook.com facebook
I precedenti in casa azzurra, la panchina gol dell’Empoli, i momenti chiave bianconeri, la caccia al 200° risultato utile di Dionisi, i nove ex della gara, gli incroci tra i due tecnici: a cura di @footballdata_fi le curiosità di #EmpoliCesena x.com