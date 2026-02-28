Durante la serata cover di Sanremo, Tony Pitony ha mostrato evidenti segni di emozione, tra cui un leggero movimento della bocca e gesti riconoscibili, ripresi in un video diventato virale sui social. Nonostante indossasse una maschera che nascondeva gli occhi, il suo stato d’animo è risultato chiaro a chi ha osservato attentamente. La sua reazione è stata legata al risultato ottenuto con Ditonellapiaga.

La maschera non ha fatto vedere gli occhi lucidi, ma la gestualità e il leggero movimento della bocca, ripresi in un video diventato virale sui social, non lasciano spazio a dubbi: Tony Pitony si è commosso per il primo posto nella serata cover di Sanremo. Il cantante irriverente e ironico, all’anagrafe Ettore Ballarino, sul palco insieme a Ditonellapiaga con una performance sulle note di The Lady is a Tramp, dopo la proclamazione del vincitore della quarta serata da parte di Carlo Conti, si è subito stretto in un abbraccio con Margherita Carducci. raga ma che carino Tony Pitony che si emoziona per la vittoria #sanremo2026 pic.twitter.comfRo4IqZIUB — kay (ansia e sapone) (@credonelKarma) February 28, 2026 Il video è stato immortalato nelle pagine social di Sanremo e ha fatto rapidamente il giro del web. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dietro le quinte dell’Ariston: Tony Pitony si commuove per il primo posto con Ditonellapiaga – Video

"Era una promessa...". Cosa c'è dietro il frutto lasciato da Tony Pitony sul palco dell'AristonAl Festival di Sanremo c’è chi porta i fiori, chi porta i duetti da brividi e chi, invece, porta… la frutta.

Sanremo, Ditonellapiaga e Tony Pitony trionfano nella serata duetti e cover – Il videoDitonellapiaga e Tony Pitony vincono la serata cover e duetti al Festival di Sanremo 2026.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tony Pitony.

Temi più discussi: Dietro le quinte dell’Ariston: Giordano Brunelli, l’hair stylist ufficiale di Blind e Soniko al Festival di Sanremo; Sanremo 2026, l’hairstylist abruzzese Erminio Zinni dietro le quinte; Dietro le quinte della TV: gli studenti dell'IC Pizzighettone-San Bassano in visita a CR1; Studio Aperto MAG: Dietro le quinte del Piccolo Video.

Sanremo 2026, Gianni Morandi e Tredici Pietro cantano Stupida fortuna con Fulminacci: lo show dietro le quinteLa musica continua anche dietro le quinte al teatro dell’Ariston. Nel backstage cantanti e ospiti si incontrano, chiacchierando e intonando anche qualche canzone. Come nel caso di ... leggo.it

Sanremo 2026, rissa dietro le quinte dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston (1 / 2)Vediamo che cosa è successo nessuno se lo sarebbe mai aspettato qualcosa di davvero molto particolare qualcosa di davvero molto particolare o dettagli sono impressionanti. donna.fidelityhouse.eu

Vince la serata cover Dito nella Piaga con Tony Pitony Premiazione giusta #passionapoli #spedizionesanremo #sanremo2026 - facebook.com facebook

Intonazione, esibizione, stile, tutto: Tony Pitony e Ditonellapiaga fenomenali. #Sanremo2026 x.com