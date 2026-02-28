Inizia la settimana di Sanremo e già dai primi giorni sui social si nota un’attività intensa dell’Atletico Madrid, che utilizza i propri canali per pubblicare contenuti legati al festival. Tra post e storie, l’account si presenta particolarmente attivo, con messaggi che richiamano l’atmosfera dell’evento. La strategia sembra mirata a mantenere alta la presenza online durante tutta la kermesse.

Si capisce che è la settimana di Sanremo scrollando i social sul telefono già dal lunedì, dal giorno prima che inizi il Festival. Tra i contenuti appare una clip virale da anni, dal 2019: un giornalista in collegamento da Palazzo Chigi, alle sue spalle una signora anziana inizia a gridare più volte “maledettiiii”. Il volto del giornalista però è coperto dal logo del Fantasanremo e quello dell’urlatrice dallo stemma dell’Atletico Madrid. Proprio così, il profilo che ha pubblicato il post è quello del club spagnolo, accompagnato dal copy “Cosa pensiamo di chi ancora non si è iscritto alla nostra lega di Fantasanremo”. Non è una novità, da qualche anno la strategia di comunicazione dell’Atletico Madrid si espande verso più mercati, riuscendo a intercettarne le tendenze. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dietro ai post sanremesi dell’Atletico Madrid. La strategia di marketing di Valerio Gori

