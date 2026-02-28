I Detroit Pistons hanno vinto contro i Cleveland Cavaliers dopo un match che si è protratto ai supplementari, con il punteggio di 122-119. Un giocatore dei Pistons ha segnato 33 punti e preso 16 rimbalzi durante la partita. La gara si è conclusa con questa vittoria in un tempo extra, dopo che le due squadre avevano concluso regolarmente in parità.

Un incontro deciso all’overtime ha visto i Detroit Pistons imporsi sui Cleveland Cavaliers per 122-119, grazie a una prestazione da 33 punti e 16 rimbalzi di Jalen Duren. La serata è stata caratterizzata da un episodio tecnico insolito nel terzo quarto, ma la squadra di Detroit ha mostrato prontezza e determinazione nel finale per capovolgere la situazione. Jalen Duren si è distinto con una vera prova da protagonista, chiudendo la partita con 33 punti e 16 rimbalzi, imponendosi all’interno dell’area e guidando l’attacco nei momenti chiave. Nel terzo quarto, con Detroit in vantaggio, il tabellone luminoso ha improvvisamente cessato di funzionare, emettendo un segnale acustico per 18 minuti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Detroit Pistons battono Cleveland Cavaliers ai supplementari

