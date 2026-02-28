Detroit ha un nuovo Bad Boy | così Duren ha imparato a dominare l' area

Detroit si distingue in classifica grazie alla solidità del suo centro, che si fa rispettare sotto canestro, cattura molti rimbalzi e sviluppa una serie di mosse offensive efficaci. La squadra ha un nuovo Bad Boy, Duren, che ha imparato a controllare l'area e a imporre il suo ritmo. La sua presenza ha contribuito a rafforzare la difesa e le azioni offensive della formazione.

Guardando la potenza di Jalen Duren è facile farsi riportare ai primi anni Duemila. Nel 2004 Orlando scelse Dwight Howard con la prima chiamata al Draft: sarebbe diventato un modello di dominio fisico in area e a rimbalzo. Intimidiva. Non si limitava a stoppare, rispediva la palla in tribuna. Lo diceva Paul George nel 2023: "Vedo un baby Dwight Howard. Quando ho provato a fare il tagliafuori non sono riuscito a muoverlo. Ho pensato: questo ragazzino di 19 anni è fortissimo. Spero possa crescere lì, sarà un giocatore di cui sentiremo parlare". Duren, oggi, è uno dei motivi per cui i Pistons sono passati dal disastro alla credibilità nel giro di due anni, e sono ora in testa alla Eastern Conference. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Riscatto Knicks: +54 sui Nets. Shai domina a casa Antetokounmpo, Duren spinge DetroitNew York lascia a 66 Brooklyn, 40 punti di Gilgeous Alexander nel successo dei Thunder a Milwaukee.

