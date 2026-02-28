Denny Mendez interroppe Vannacci a Sanremo | Non sono molto d’accordo con lei

Durante l’attesa al teatro Ariston a Sanremo, Denny Mendez ha interrotto il generale Roberto Vannacci mentre si stava confrontando con i giornalisti. La modella ha detto: “Non sono molto d’accordo con lei Vannacci”, interrompendo così il suo dialogo con i presenti. L’episodio è avvenuto nel momento in cui Vannacci stava parlando con la stampa prima di entrare al festival.

Bologna, 27 febbraio 2026 – "Non sono molto d'accordo con lei Vannacci". Denny Mendez ha interrotto così il generale Roberto Vannacci, mentre si era soffermato a scambiare qualche parola con i giornalisti in coda per l'ingresso al teatro Ariston, dove si trova per assistere al festival di Sanremo. Gianni Morandi canta a sorpresa col figlio Tredici Pietro a Sanremo, poi commosso lo abbraccia: "Un'emozione che mi porterò dentro per sempre" Anche l'attrice ed ex modella bolognese di adozione, era in fila per entrare: è passata dietro Vannacci e dopo averlo apostrofato ha proseguito verso l'entrata del teatro. Vannacci si è girato a guardarla con un sorriso senza rispondere, proseguendo poi l'intervista con i cronisti.