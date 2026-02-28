Delocalizzazioni contributi più facili Ma gli alluvionati vogliono restare

A Bologna, il 28 febbraio 2026, Fabrizio ha annunciato cambiamenti riguardanti le delocalizzazioni e i contributi. Mentre le nuove norme rendono più semplici gli incentivi per spostare attività, alcuni cittadini alluvionati insistono nel voler rimanere nelle zone colpite. La discussione riguarda principalmente le modalità di sostegno e i criteri di delocalizzazione, senza indicare cause specifiche o motivazioni personali.

Bologna, 28 febbraio 2026 – “Importanti novità sulle delocalizzazioni”. Con queste parole Fabrizio Curcio, Commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione, ha annunciato come il nuovo Decreto Legge 252026 ridisegna il perimetro degli interventi finanziabili, venendo incontro alle famiglie e al territorio. "Il Governo ha introdotto delle novità importanti in merito alla delocalizzazione. La norma inserita nel DL infatti rappresenta un passo concreto e atteso, che consente di ridisegnare il perimetro degli interventi di delocalizzazione finanziabili" ha dichiarato il Commissario che, entrando nel merito, ha aggiunto: "La norma originaria sulla delocalizzazione fissava condizioni molto stringenti (il danno grave e l’impossibilità di ricostruire, ndr ) senza le quali era impossibile riconoscere il contributo pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

