Le FiveFingers di Dargen sono state protagoniste di una presenza discussa all’Ariston, generando reazioni polarizzate tra chi le apprezza e chi le critica. Ogni volta che si parla di queste calzature, il dibattito tra redazione si riaccende immediatamente. La loro comparsa suscita opinioni contrastanti, senza mezze misure, e spesso diventa il centro di conversazioni animate.

O le si ama o le si odia. Sulle FiveFingers non c’è la via di mezzo. In redazione ogni volta che vengono nominate, il dibattito si accende. «Ma dai, come fai ad andare in giro con quelle scarpe?». Chi scrive appartiene alla prima schiera. Merito di un marito runner che me le ha fatte scoprire, amare, e indossare anche in ufficio. Le portano anche i miei figli. Bistrattate a lungo, etichettate come ugly shoes insieme agli zoccoli (sì, ho anche quelli), poche scarpe sono state prese in giro in modo così spietato - o indossate con altrettanta fedeltà - come le Vibram Five Fingers. Forse è solo un preconcetto di forma, che troppo spesso vince sulla sostanza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Delle FiveFingers di Dargen all’Ariston non si è detto abbastanza

Leggi anche: Sulle FiveFingers di Dargen all’Ariston non si è detto abbastanza

Dargen D’Amico e Pupo all’Ariston con “Su di noi” in versione pacifistaUn mash-up costruito come dichiarazione d’intenti, più che come semplice omaggio musicale.

Una selezione di notizie su Delle FiveFingers di.

Temi più discussi: Perché Dargen D'Amico nella prima serata di Sanremo 2026 ha indossato le scarpe con le dita; Sanremo 2026: il look effetto parquet di Dargen D'Amico c'entra qualcosa con l'AI?; Sanremo 2026: il look di Dargen D’Amico ispirato al parquet suscita interrogativi sull’AI.

Sulle FiveFingers di Dargen a Sanremo 2026 non se ne è parlato ancora abbastanzaSnobbate per anni e poi tornate oggetto di culto, le Vibram FiveFingers sono salite sul palco dell’Ariston ai piedi di Dargen D'Amico. Dai non diteci che non ve ne siete accorti ... gqitalia.it

Dargen D’Amico testo modificato Su di noi di Pupo cover Sanremo 2026: contro la guerra/ Da Gam Gam al PapaTesto modificato Su di noi Dargen D'Amico nella serata cover Sanremo 2026: citazioni e il significato di Il Disertore, Gam Gam e Papa Francesco ... ilsussidiario.net

SENTIERO FRASSATI FVG CAI 899 Ho percorso, da sola, questo sentiero ad anello l'anno scorso, la versione "breve", 35 km per 1300 di dislivello in 2 giorni. Ci sono 22 sentieri Frassati in Italia, uno per regione, e quello in Friuli Venezia Giulia è nella provinc - facebook.com facebook