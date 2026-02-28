Delitto di Garlasco cosa c' è da sapere sulla forbice temporale della morte | È più ampia

Nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco, si attende con interesse la consulenza tecnica affidata a Cristina Cattaneo. La discussione si concentra sulla forbice temporale della morte, che risulta essere più ampia rispetto alle ipotesi iniziali. La questione riguarda la durata del periodo in cui si pensa sia avvenuto il decesso. La consulenza è parte di un approfondimento più ampio sul caso.

In attesa dei risultati della consulenza Cattaneo, si torna a parlare del momento esatto del deceso di Chiara Poggi: come fu fissata la forbice temporale e i possibili scenari delle nuove indagini C’è grande attesa per la consulenza tecnica realizzata da Cristina Cattaneo nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. L’attesa dipende dal fatto che forse sarà sciolto un nodo fondamentale: stabilire con efficacia l’epoca della morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2017. Nel processo di primo grado in cui Alberto Stasi venne assolto - ma poi fu condannato in Cassazione con sentenza definitiva nel 2015 - il magistrato Stefano Vitelli fissò, a seguito di deduzioni, la forbice oraria compresa tra le 9. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

