Deborah Compagnoni | Gli sci li ho messi a due anni e mezzo sono un cimelio di famiglia

Deborah Compagnoni, ex sciatrice olimpionica, è stata ospite alla Rinascente di Milano per un evento con Sportweek. Durante l'incontro, ha raccontato di aver iniziato a mettere gli sci a due anni e mezzo, descrivendo gli attrezzi come un cimelio di famiglia. Ha anche ricordato i tre ori olimpici vinti, confessando di dimenticare a volte di aver conquistato anche un argento nelle sue competizioni.

Il bello di Deborah Compagnoni è che piace a tutti. Tre ori olimpici e un argento, l’ex sciatrice di Santa Caterina Valfurva, classe ’70, ospite alla Rinascente di Milano per il talk organizzato con Sportweek, ha ricevuto l’affetto da parte di tutti. Grandi, piccoli. Insomma, tifosi di ogni età. Anzitutto, l’accoglienza. “Dov’è Debby?”, si chiedevano i bambini in prima fila, che per l’occasione hanno regalato all’ex sciatrice alcuni disegni fatti da loro. Più dietro, genitori e un bel gruppo di tifosi più "stagionati", che alla fin fine sono coloro che hanno seguito la Compagnoni negli anni d’oro della sua carriera. Da qui, la domanda che riassume un po’ tutto arriva direttamente da una tifosa: “Debby, ti rendi conto di cos’hai rappresentato per la mia generazione? Io sono del ’73, quando sciavate te e Tomba si fermava l’Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Deborah Compagnoni: «Non ho mai pianto per le mie vittorie, ma per l'oro di Federica Brignone sì»CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Sulla soglia dell’hotel Franceschi, dove alloggiano le azzurre di sci alpino, campeggia lo scudetto tricolore, sfondo...

Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, il ritorno silenzioso di un’Italia che sapeva fermarsiAlberto e Deborah sono tornati e un po’ in questi anni li abbiamo visti sbiadire, laterali, come un ricordo dai contorni imprecisi.

Deborah Compagnoni: «Non ho mai pianto per le mie vittorie, ma per l'oro di Federica Brignone sì»CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Sulla soglia dell’hotel Franceschi, dove alloggiano le azzurre di sci alpino, campeggia lo scudetto tricolore, sfondo del brindisi d'oro per ... ilmattino.it

Milano Cortina: Compagnoni e Isolde Kostner 'Brignone talento puro'Anche le ex campionesse di sci Deborah Compagnoni e Isolde Kostner hanno voluto complimentarsi con Federica Brignone per l'oro olimpico nel Super G al termine della competizione. (ANSA) ... ansa.it

Un viaggio emozionante da Cortina '56 a Milano Cortina 2026, con il racconto di campioni come Carolina Kostner e Deborah Compagnoni. Appuntamento mercoledì 4 marzo alle 21 a @materiaspaziolibero Prenota qui il tuo posto: https://www.eventbrite.it/e/1 - facebook.com facebook

Selvino mi ha regalato un’emozione che resta dentro. Accanto a Paola Magoni, Deborah Compagnoni, Claudia Giordani, Daniela Zini, Maria Rosa Quario, Wanda Bieler, Piera Macchi. Omaggio a Toni Morandi. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo. S x.com