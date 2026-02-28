Un video di unboxing pubblicato dal creatore di contenuti Ludens ha mostrato l’artbook ufficiale intitolato The Art of Death Stranding 2: On The Beach, dedicato al nuovo capitolo della saga di Hideo Kojima. Nell’occasione sono stati rivelati dettagli e immagini presenti nel volume, offrendo uno sguardo approfondito sui contenuti dedicati al videogioco.

Un video unboxing del content creator Ludens ha mostrato nel dettaglio The Art of Death Stranding 2: On The Beach, l’artbook ufficiale dedicato al nuovo capitolo della saga creata da Hideo Kojima. Il volume rappresenta una vera e propria celebrazione del lavoro artistico dietro al gioco, offrendo uno sguardo approfondito sul processo creativo che ha dato forma a uno dei titoli più attesi su PS5. Le prime immagini confermano un’edizione curata nei minimi dettagli, pensata per collezionisti e appassionati di concept art. Il libro accompagna l’uscita di Death Stranding 2: On the Beach e si inserisce nel percorso narrativo che vede Sam e i suoi compagni impegnati in una nuova missione per salvare l’umanità dall’estinzione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Death Stranding 2: On The Beach, un video unboxing mostra l’artbook del nuovo gioco di Hideo Kojima

Secondo Hideo Kojima è Death Stranding 2: On the Beach il suo grande capolavoroQual è il miglior gioco mai realizzato da Hideo Kojima? Alla domanda, spesso oggetto di dibattito tra fan e critici, il celebre autore giapponese...

Death Stranding 2: On the Beach, Kojima ha bilanciato il gioco per evitare che i giocatori lo abbandonasseroDeath Stranding 2: On the Beach è stato progettato con un obiettivo chiaro: permettere a più giocatori di arrivare fino alla fine dell’esperienza.

Contenuti e approfondimenti su Death Stranding.

Temi più discussi: Svelati i requisiti PC di Death Stranding 2: On The Beach; Svelati i requisiti di sistema per Death Stranding 2: On the Beach su PC; Death Stranding 2 gira sul mio PC? I requisiti di sistema dettagliati ufficiali; Sony svela i requisiti PC di Death Stranding 2: specifiche accessibili e supporto ultrawide.

Svelati i requisiti PC di Death Stranding 2: On The BeachKojima Productions ha svelato i requisiti PC di Death Stranding 2: On The Beach, in previsione del lancio imminente. multiplayer.it

Death Stranding 2: On the Beach svela i requisiti PC, servono 150 GB di spazio liberoDeath Stranding 2: On the Beach è pronto a sbarcare su PC il 19 marzo, con il port affidato agli specialisti di Nixxes Software. Ora, quando manca meno di un mese all'uscita su Steam ed Epic Games Sto ... it.ign.com

Death Stranding 2: On The Beach si prepara a sbarcare su PC e Sony ha finalmente svelato i requisiti di sistema ufficiali. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook

Svelati i requisiti di sistema per Death Stranding 2: On the Beach su PC: blog.it.playstation.com/2026/02/24/sve… x.com