L’Atalanta si prepara ad affrontare il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League, segnando un momento importante per il club che si avvicina ai grandi palcoscenici europei. La squadra bergamasca ha superato la fase a gironi e ora si trova di fronte a una delle sfide più impegnative di sempre. La partita si giocherà tra Bergamo e Monaco, con i tifosi che già sognano un possibile passaggio ai quarti.

L’ Atalanta chiude un cerchio sportivo e simbolico, incrociando il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions. L’ultima grande europea che ancora mancava sul carnet nerazzurro, riempito in soli sette anni: Paris St Germain, Real Madrid, Barcellona, Liverpool, City e United, Arsenal, Chelsea, Borussia Dortmund. Tutte le big europee hanno incrociato la Dea dal 2019, aggiungendoci poi altre squadre leggendarie che hanno vinto la vecchia Coppa Campioni come Ajax, Celtic e Olympique Marsiglia. Mancava solo il Bayern. È arrivato, molto più gradito per i tifosi bergamaschi rispetto all’Arsenal. E infatti da ieri a Bergamo sono già iniziati i preparativi per un nuovo esodo nerazzurro (in bus): destinazione l’ Allianz Stadium di Monaco, per il ritorno, mercoledì 18 marzo, mentre l’andata si giocherà martedì 10 a Bergamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dea, l’ultimo gigante nel mirino. Ottavi di lusso contro il Bayern. Bergamo sogna già Real o City

Ottavi di Champions su Prime Video, in diretta Real-Manchester City e Bayern-AtalantaPrime Video trasmette in esclusiva gli ottavi di UEFA Champions League con Real Madrid-Manchester City e Atalanta-Bayern Monaco, live e on demand.

Leggi anche: Ottavi Champions League, l’Atalanta becca il Bayern Monaco. Ci sarà Real-Manchester City e Psg-Chelsea

Una selezione di notizie su Ottavi di.

Argomenti discussi: THOMAS DAMBO SCULTURE; Dea, l’ultimo gigante nel mirino. Ottavi di lusso contro il Bayern. Bergamo sogna già Real o City.