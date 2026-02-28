Prima della partita tra Inter e Genoa, il tecnico dei rossoblù ha dichiarato che l’eliminazione in Champions League riguarda una squadra composta da molti giocatori orgogliosi. Ha parlato ai media nel pre partita della 27a giornata di Serie A, sottolineando la presenza di giocatori determinati e motivati. La sua intervista si è concentrata sulle caratteristiche della squadra avversaria e sullo stato di forma generale.

Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Di Marzio svela i piani di Marotta Barella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Ecco l’intenzione dei nerazzurri.» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Rossi prima di Inter Genoa: «Eliminazione in Champions? Loro sono pieni di giocatori orgogliosi»

De Rossi prima di Genoa Atalanta: «Questa sera servirà aggressività, dobbiamo essere questi. Hanno battuto il Chelsea, quindi sono a livelli di perfezione assoluta come l’Inter»Prima del fischio d’inizio di Genoa Atalanta, il tecnico rossoblù Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare una sfida di...

Genoa Inter, De Rossi: «Dobbiamo ripartire dalla parte finale del match. Loro sono forti e noi siamo stati bravi a restare in partita. Una cosa si poteva fare meglio»Abraham, scelta la prossima squadra dell’ex Roma e Milan? Dove potrebbe giocare l’attaccante.

Contenuti e approfondimenti su Inter Genoa.

Temi più discussi: De Rossi prima di Genoa-Torino: Se al 90' stiamo 0-0 non mando il portiere a saltare di testa; De Rossi in missione Rassegnati con l’Inter? Sarebbe da mediocri; De Rossi: Questo Genoa mi rappresenta. Norton-Cuffy? Non so cosa sia successo. E su Baldanzi...; De Rossi: Col Torino vogliamo vincere, sfida salvezza per il Genoa.

Genoa, De Rossi: Buona partita, ci è mancato solo il golDDR promuove la squadra e l’atteggiamento: Molto concentrati. Baldanzi, impatto positivo. Giocare contro la Cremonese è difficile ... primocanale.it

De Rossi: Questo Genoa mi rappresenta. Norton-Cuffy? Non so cosa sia successo. E su Baldanzi...Il tecnico dei rossoblù è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il 3-0 inflitto in campionato al Torino ... tuttosport.com

#Inter- #Genoa, le formazioni ufficiali x.com

La formazione ufficiale dei nerazzurri per Inter-Genoa Alcuni di cambi nell'11 titolare di Chivu. Senza Bastoni squalificato, resta a riposo anche Bisseck: giocano De Vrij (e non Acerbi a sropresa) e Carlos Augusto. In attacco c'è Bonny, in panchina Pio Esp - facebook.com facebook