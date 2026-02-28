Il 28 febbraio si svolge una manifestazione nazionale contro la riformulazione del ddl sulla violenza sessuale, approvato alla Camera e ora in discussione al Senato. Centinaia di persone si riuniscono per esprimere il loro dissenso, portando in piazza cartelli e slogan che sottolineano che senza consenso non può esserci nessuna forma di violenza. L’evento coinvolge diversi gruppi e associazioni che chiedono attenzione sul tema.

«È un attacco ai diritti delle donne e alla loro autodeterminazione perché chiedere a chi subisce violenza di "dimostrare il dissenso" significa proteggere chi stupra e colpevolizzare chi è vittima, spostando ancora una volta la responsabilità sulle donne», spiega Simona Lanzoni, vice presidente di Fondazione Pangea e coordinatrice della rete nazionale antiviolenza Reama scesa in piazza per dire no al ddl Bongiorno. «Come promotrici, insieme a tante altre realtà, associazioni e centri antiviolenza di questa manifestazione, scendiamo in piazza con le modalità che ci caratterizzano da sempre, ovvero con le donne Afghane, Pakistane, Indiane, Bengalesi ecc, per ricordare che i diritti delle donne non hanno frontiere e che quello che succede loro in un paese, coinvolge tutte le altre». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ddl Bongiorno, una manifestazione nazionale per gridare che: «Senza consenso è sempre violenza»

"Senza consenso è stupro", a Bari la manifestazione contro il Ddl BongiornoQuesta mattina, nel centro cittadino, si è svolto un sit-in di protesta contro la proposta di modifica dell'articolo 609 bis del codice penale che si...

Ddl Bongiorno, mobilitazione nazionale delle donne: “Consenso chiaro o è violenza”. Proteste in diverse città italiane.Donne in Piazza Contro il Ddl Bongiorno: “Il Consenso è la Chiave, Senza è Violenza” Domani, domenica 15 febbraio 2026, numerose città italiane...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ddl Bongiorno.

Temi più discussi: No ddl Bongiorno, il 28 febbraio il corteo nazionale a Roma; Ddl Bongiorno sugli stupri, manifestazione dei centri antiviolenza a Roma il 28 febbraio; Ddl Stupri, letame davanti allo studio di Giulia Bongiorno: Il consenso non è un dettaglio; Ddl Bongiorno: il 28 febbraio manifestazione a Roma.

Ddl Bongiorno sugli stupri, manifestazione dei centri antiviolenza a Roma il 28 febbraioLeggi su Sky TG24 l'articolo Ddl Bongiorno sugli stupri, manifestazione dei centri antiviolenza a Roma il 28 febbraio ... tg24.sky.it

Contro il Ddl Bongiorno, Cgil aderisce a manifestazione nazionale 28 febbraio 2026 a RomaIl concentramento è previsto alle ore 13:00 in Piazza della Repubblica a Roma, con arrivo del corteo in Piazza San Giovanni in Laterano ... flcgil.it

L'INIZIATIVA "Senza consenso è stupro", da Pescara a Roma per dire no al Ddl Bongiorno: pullman della Cgil Il link - facebook.com facebook

Il corteo delle donne contro il ddl Bongiorno:“Non ci fermeremo, va ritirato” x.com