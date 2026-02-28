D' Aversa avverte | chi non comprende la situazione rischia l' esclusione e sul dialogo con i tifosi

Con l’arrivo di Roberto D’Aversa sulla panchina, il Torino cerca di invertire la rotta di una stagione senza risultati. Il tecnico ha messo in chiaro che chi non comprenderà la situazione rischia l’esclusione dalla squadra. Sul fronte del rapporto con i tifosi, D’Aversa ha sottolineato l’importanza di un dialogo aperto e diretto, evidenziando l’intenzione di coinvolgere maggiormente i supporter nel percorso della squadra.

Con l’ingresso di Roberto d’Aversa alla guida, il Torino avvia una nuova fase orientata a risollevare una stagione finora priva di slancio. La squadra è reduction in una serie di sei sconfitte nelle ultime otto partite e si avvicina pericolosamente alla zona retrocessione; l’obiettivo è ritrovare compattezza, identità di gioco e risultati concreti. La sfida contro la Lazio, in programma all’Olimpico Grande Torino, rappresenta la prima verifica del cambio di passo. La gestione tecnica assume un nuovo corso dopo l’ingresso della nuova guida, in un contesto che resta teso e richiede una trasformazione entro il gruppo. Si lavora per imporre principi chiari di gioco, per consolidare la difesa e per riattivare la fase offensiva, con focus sulla responsabilità individuale e sulla solidità collettiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

