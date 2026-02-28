Dalle spiagge di Dubai alle strade di Doha | ecco dove sta colpendo l' Iran

Dalle spiagge di Dubai alle strade di Doha, si registrano attacchi di rappresaglia da parte dell’Iran in queste ore, in risposta ai raid condotti da Washington e Tel Aviv contro Teheran. Le operazioni coinvolgono diverse località e sono state segnalate da fonti ufficiali. La situazione rimane tesa, mentre le autorità delle varie città monitorano gli sviluppi.

Attacchi di rappresaglia senza precedenti da parte dell’Iran sono in corso in queste ore a seguito dei raid di Washington e Tel Aviv contro Teheran. La Cnn riferisce di non aver mai visto attacchi simili in Medio Oriente e riporta che il regime islamico sta colpendo in contemporanea obiettivi statunitensi in diversi Paesi, con esplosioni udite dalle spiagge di Dubai alle strade di Doha. L’emittente all news precisa che la situazione è fluida e non è chiaro se le esplosioni segnalate siano riconducibili all’intercettazione di missili o alla deflagrazione degli stessi sugli obiettivi assegnati. Ciò che è invece chiaro, afferma ancora la Cnn, è che le autorità della Repubblica Islamica considerano questo un momento esistenziale e sta reagendo, come in effetti previsto da diversi osservatori, in maniera aggressiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Dalle navi «dimenticate» in Venezuela alle pressioni del Golfo, ecco perché Trump ha bloccato (per ora) l'attacco in Iran«Prendete il controllo delle istituzioni, i nostri aiuti stanno arrivando», aveva mandato a dire Donald Trump martedì ai "patrioti iraniani" in...

Diverse esplosioni sono state udite a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e a Riad, la capitale dell'Arabia Saudita, nel contesto della rappresaglia iraniana che ha preso di mira anche diverse basi statunitensi in Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Kuwait. Lo rifer x.com