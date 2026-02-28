Dalle lacrime della Cannata alla fascia nelle mani della Carrubba Palazzo Zanca si svuota

Dalle lacrime della Cannata alla fascia nelle mani della Carrubba, Palazzo Zanca si svuota. Il pubblico del Palacultura è rimasto sobrio e silenzioso, in netto contrasto con la tensione che si è vissuta ieri pomeriggio. Il sindaco ha concluso i primi quattro anni di mandato con le dimissioni anticipate, in seguito a un Consiglio comunale caratterizzato da una maggioranza non compatta.

Il pubblico del Palacultura sobrio, tutt'altro che chiassoso. Come lo stile del sindaco che ieri pomeriggio ha chiuso i primi quattro anni di mandato per le dimissioni anticipate causa un Consiglio comunale non troppo di maggioranza. E si accinge se le urne gli diranno sì per la seconda volta a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Presentazione a Palazzo Zanca della mezza maratona “Eufemio da Messina”Fervono i preparativi per l’appuntamento con la Mezza Maratona “Eufemio da Messina”, in programma domenica mattina. Natale a Palazzo Zanca, fede e istituzioni unite nel segno della comunitàSi è svolta oggi, giovedì 18 dicembre, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la Messa di Natale dedicata ai dipendenti comunali, presieduta da...