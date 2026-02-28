Dalle lacrime della Cannata alla fascia nelle mani della Carrubba Palazzo Zanca si svuota

Da messinatoday.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle lacrime della Cannata alla fascia nelle mani della Carrubba, Palazzo Zanca si svuota. Il pubblico del Palacultura è rimasto sobrio e silenzioso, in netto contrasto con la tensione che si è vissuta ieri pomeriggio. Il sindaco ha concluso i primi quattro anni di mandato con le dimissioni anticipate, in seguito a un Consiglio comunale caratterizzato da una maggioranza non compatta.

