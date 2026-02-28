Dalla pole position alla scivolata | Sprint Race amara per Bezzecchi Male anche Bastianini

Durante la Sprint Race in Thailandia, Marco Bezzecchi, pilota dell’Aprilia, dopo aver conquistato la pole position, è caduto al secondo giro mentre era in testa. La gara si è conclusa con una prestazione deludente anche per Bastianini, che ha incontrato difficoltà durante la corsa. L’evento ha visto quindi un risultato negativo per entrambi i piloti, con Bezzecchi che non è riuscito a portare a termine la gara come sperava.