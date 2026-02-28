Dalla pole position alla scivolata | Sprint Race amara per Bezzecchi Male anche Bastianini
Durante la Sprint Race in Thailandia, Marco Bezzecchi, pilota dell’Aprilia, dopo aver conquistato la pole position, è caduto al secondo giro mentre era in testa. La gara si è conclusa con una prestazione deludente anche per Bastianini, che ha incontrato difficoltà durante la corsa. L’evento ha visto quindi un risultato negativo per entrambi i piloti, con Bezzecchi che non è riuscito a portare a termine la gara come sperava.
Sprint Race da dimenticare per Marco Bezzecchi in Thailandia. Il portacolari dell'Aprilia, dopo aver firmato la pole position (la terza consecutiva in top class tra Portimão, Valencia e Buriram), è incappato in una caduta al secondo giro mentre si trovava al primo posto. “Ho fatto un errore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: MotoGp: Pole a Bezzecchi, ma nella sprint race cade e vince Acosta. Subito polemiche
Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi è in pole con caduta davanti a Marc Marquez, Bagnaia in quinta fila. Sprint Race dalle 09.00
Altri aggiornamenti su Sprint Race.
Temi più discussi: Pole di Marco Bezzecchi in Thailandia, ma cade e Marc Marquez è vicino; F1 | Cambia il format delle qualifiche nel 2026: i dettagli; WORLD SUPERSPORT AL VIA: Masia in pole davanti a Bayliss, Debise regala a ZXMOTO la sua prima volta in prima fila; Corrado Passera in pole position per la presidenza al Monte dei Paschi.
GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Bezzecchi in pole position! GP Thailandia 2026 Buriram (oggi 28 febbraio)Scopriamo la griglia di partenza MotoGp dopo le qualifiche dalla Thailandia, dal circuito di Buriram: ecco come è andata ... ilsussidiario.net
Marquez a un passo dalla pole: L’obiettivo era la prima fila, e ce l’abbiamo fattaSeconda posizione per il pilota della Ducati nelle qualifiche del GP di Thailandia, con la pole position sfiorata per soli 35 millesimi ... formulapassion.it
MotoGp: Pole a Bezzecchi, ma nella sprint race cade e vince Acosta. Subito polemiche x.com
La penalità per Marc #Marquez nel finale della Sprint Race di Buriram, la prima stagionale, ha fatto discutere. Lo spagnolo è stato protagonista di un contatto con #Acosta e la direzione gara gli ha chiesto di cedere la posizione al pilota Ktm, che ha vinto c - facebook.com facebook