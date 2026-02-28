Dalla fuga in auto alla pistola giocattolo | raffica di arresti e denunce dei Carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno eseguito numerosi controlli sul territorio impiegando unità del Nucleo operativo radiomobile e delle stazioni di Gambettola e San Mauro Pascoli. Durante le operazioni sono state arrestate alcune persone e denunciate altre, tra cui un individuo che ha tentato la fuga in auto, e un altro trovato in possesso di una pistola giocattolo.

