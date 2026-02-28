Bianca Balti, modella e co-conduttrice della serata Cover del Festival di Sanremo 2026, ha condiviso pubblicamente il suo percorso tra diagnosi e guarigione da un tumore. Durante l’evento, il suo sorriso ha attirato l’attenzione, mentre lei ha raccontato la sua esperienza di lotta e rinascita. La sua presenza ha evidenziato il suo ruolo di testimone di resilienza in un momento di grande visibilità.

In un mondo in guerra il sorriso luminoso di Bianca Balti, co-conduttrice della serata Cover del Festival di Sanremo 2026, non attenua la forza della sua testimonianza di resilienza contro il tumore. Ma, come ha raccontato lei stessa, la 'vecchia Bianca' non c'è più. "L'ultimo anno è stato il più duro. Dopo la fine della chemio ho vissuto il lutto per quella donna che non sono più. Una donna che non aveva paura di recidive, senza cicatrici che la spezzavano in due. Quando vedono che ti ricrescono i capelli ti dicono 'Adesso stai bene', invece inizia il periodo più difficile", ha confidato in conferenza stampa all'Ariston. Un percorso su cui è tornata anche nel corso della serata Cover di ieri, raccontando tutta la sua voglia di vivere con leggerezza e sincerità.

© Lapresse.it - Dalla diagnosi alla guarigione, Bianca Balti e la vita dopo il tumore

