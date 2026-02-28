Da Sanremo alle Paralimpiadi | la retorica abilista dell’eroe ha stufato

Da Sanremo alle Paralimpiadi, si continua a vedere come la narrazione dell’eroe disabile spesso prevalga, creando un’immagine che semplifica troppo le esperienze delle persone con disabilità. La retorica abilista, che mette in risalto solo il lato “straordinario” delle loro imprese, si ripete anche quest’anno, evidenziando come il tema rimanga ricorrente e ancora poco affrontato in modo più equilibrato.

La speranza è durata poco. È bastato che Malagò intervenisse all’Ariston per alimentare il solito stereotipo. Gli atleti con disabilità non sono esempi da seguire. Sono campioni. Speriamo che i Giochi che si stanno per aprire lo ricordino a tutti. Sanremo non ce la fa nemmeno quest’anno a non inciampare rovinosamente (e anche un po’ vergognosamente) nella narrazione abilista, cioè discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità. Per un attimo avevamo sperato che la musica fosse cambiata – e non ci potrebbe essere modo di dire più adeguato – quando, durante la seconda serata del Festival, Carlo Conti ha invitato sul palcoscenico gli atleti Giacomo Bertagnolli (sci alpino paralimpico) e Giuliana Turra (curling paralimpico), che gareggeranno alle Paralimpiadi Milano Cortina 2026, chiamandoli «campioni». 🔗 Leggi su Lettera43.it

