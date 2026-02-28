Da Salvini a Tajani le reazioni della politica alle notizie della morte di Khamenei

Le reazioni della politica alle notizie della morte di Khamenei si sono moltiplicate nelle ultime ore. Da Salvini a Tajani, diversi esponenti hanno commentato l’accaduto, mentre le Forze di difesa di Israele hanno confermato l’uccisione di vari membri. La notizia ha subito suscitato attenzione tra i leader politici italiani, con dichiarazioni ufficiali e prese di posizione.

Anche un alto funzionario della Difesa statunitense ha riferito a Fox News che il governo statunitense concorda con la valutazione israeliana secondo cui l'Ayatollah Ali Khamenei è morto insieme ad altri 5-10 leader iraniani di alto rango. Una notizia che troverebbe riscontro dai festeggiamenti dei giovani iraniani e che viene commentata con favore dalla politica italiana, ma anche con una certa preoccupazione. "La situazione sta cambiando rapidamente: se sarà confermata la morte di Khamenei, certamente ci saranno delle conseguenze, vedremo quali", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo allo Speciale Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi su Retequattro.