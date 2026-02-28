Quattro comuni hanno approvato il progetto del Gruppo europeo territoriale Kras Carso durante le recenti sedute dei loro Consigli comunali. I Consigli di San Dorligo, Monrupino, Aurisina e Sgonico hanno dato il via libera all'iniziativa, mentre l'attenzione resta puntata su Trieste, che al momento è in stand-by. Il progetto riguarda il settore turistico nel territorio del Carso.

Da quattro comuni è un sì al Gruppo europeo territoriale Kras Carso. Nei giorni scorsi il progetto comunitario è stato approvato dai Consigli comunali di San Dorligo, Monrupino, Aurisina e Sgonico. L'obiettivo è lo sviluppo turistico (“l’industria del turismo lento”, nelle parole dell'assessore. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Stefano Accorsi a Trieste: tra “Ulisse” al Rossetti e rituale di benessere lungo le rive del Carso.Stefano Accorsi, attore protagonista al Teatro Rossetti con lo spettacolo “Ulisse”, ha salutato Trieste con una mattinata di sport e condivisione sui...

Altri aggiornamenti su Carso

Discussioni sull' argomento Da quattro comuni è un sì al gruppo transfrontaliero per il turismo in Carso. Standby per Trieste; Ireti e Atersir presentano il Piano di risanamento ambientale per quattro comuni del parmense; Sindaci: si vota il 24 e 25 maggio. Election days per quattro Comuni; Il 28 febbraio 2026 posa di una pietra d’inciampo a Quattro Castella.

Da quattro comuni è un sì al gruppo transfrontaliero per il turismo in Carso. Standby per TriesteCos'è, a cosa serve e quanto vale l'organo di coordinamento a cavallo tra Italia e Slovenia in cantiere dal tre anni e cos'è stato fatto finora ... triesteprima.it

Latte Carso : la scelta fresca , al prezzo più leggero . Corri a provarlo! - facebook.com facebook

# # Cipresso molto abbondante sul Carso. Abbondanza pollini di ontano. Termina la fioritura del nocciolo, ancora abbondante in montagna. Sta fiorendo l'olmo, il frassino e il pioppo. Per saperne di più bit.ly/3tYYa x.com