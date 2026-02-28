Da Ferrara a San Siro Slam Jam disegna la quarta maglia del Milan Luca Benini | Un sogno

Slam Jam ha creato la quarta maglia del Milan, partendo da Ferrara e arrivando a San Siro. Luca Benini, fondatore del marchio, ha commentato con entusiasmo, dicendo che il progetto rappresenta un sogno che ricorda le emozioni vissute da bambino, quando guardava la squadra con il padre. La presentazione della maglia ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli appassionati.

“Come quando da bambino la guardavo con papà”. La frase di un noto coro della Curva Sud di Milano, sponda rossonera, riassume perfettamente il sentimento di Luca Benini, fondatore di Slam Jam. L’azienda ferrarese ha, infatti, collaborato proprio con il Milan per creare la ‘doppia’ quarta maglia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Milan-Parma, ecco la nuova quarta maglia rossonera in collaborazione con ‘Slam Jam’Il Milan è oggi sceso in campo contro il Parma indossando la nuova quarta maglia realizzata in collaborazione con 'Slam Jam'. Milan, la nuova quarta maglia 2025-2026 di PUMA e Slam Jam | VIDEOSvelata a sorpresa domenica scorsa in occasione di Milan-Parma, ecco la nuova quarta maglia per la stagione 2025-2026. Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Discussioni sull' argomento Da Ferrara a San Siro, Slam Jam disegna la quarta maglia del Milan. Luca Benini: Un sogno; Fiera Di San Giorgio Individuata Nuova Sede Temporanea; Irlanda in festa - Finger Food Festival; ll Giro dell’Emilia parte da Ferrara: Un’emozione. Fibra Ferrara, internet veloce nelle frazioni: lavori da Ponte a San MartinoTim attraverso FiberCop, la società infrastrutturale del gruppo, ha avviato a Ferrara un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa 16 milioni di euro e in sinergia con ... ilrestodelcarlino.it Riva, ass. Sport di Milano: "San Siro, i lavori procedono. Per Euro2032 dovremo essere pronti" x.com INCREDIBILE A PARMA! Dopo le polemiche di domenica pomeriggio per il gol del Parma a San Siro, prima annullato per un blocco di Valenti su Maignan ma poi concesso dopo che l'arbitro Piccinini è stato convinto dal Var a ritenere non falloso il contatto, qu - facebook.com facebook