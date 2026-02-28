Da Fendi by Chiuri a Prada fino a Gucci by Demna ecco le shape e soprattutto le dimensioni che domineranno nell' eyewear del prossimo inverno
Durante la Milano Fashion Week sono stati presentati diversi modelli di occhiali da vista e da sole di marchi come Fendi, Prada e Gucci. Le nuove collezioni mostrano forme e dimensioni che saranno protagoniste nella moda eyewear del prossimo inverno. Gli accessori, spesso di grandi dimensioni e dal design marcato, si confermano elementi chiave per arricchire i look delle sfilate.
Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Aviator, rettangolari, a mascherina. Da Fendi a Prada, le tendenze occhiali alla Milano Fashion Week Autunno-Inverno 20262027 La Milano Fashion Week non delude chi ama gli accessori statement. In particolare, gli occhiali da vista e da sole che trasformano molti look di sfilata in veri protagonisti di stile. Tra le collezioni Autunno-Inverno 20262027 l’eyewear di nuova generazione si impone come dettaglio distintivo – e imprescibdibile – del look, anche nella stagione fredda. Sia nelle shape avvolgenti che in quelle più geometriche, a prevalere sono le misure XXL. Perché nel prossimo inverno le shape vistose – e perché no, esagerate – sono il dettaglio chiave per aggiungere una nota grintosa e affascinante al look. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Il debutto di Maria Grazia Chiuri da Fendi, il primo vero show di Demna da Gucci e tutte le altre novità della Settimana della Moda appena iniziata.Dal 24 febbraio a Milano si torna a sfilare: il calendario completo, gli eventi e le sfilate più attese da Fendi a Gucci Ci siamo: martedì 24...
Posso comprarti gucci...#sferaebbasta #edit #lyrics_songs #rapitaliano #nuovorange
Contenuti e approfondimenti su Fendi.
Temi più discussi: Meno Io, Più Noi: il debutto di Maria Grazia Chiuri da Fendi; Fendi: Maria Grazia Chiuri debutta brillando; Milano Fashion Week, è il giorno del debutto di Maria Grazia Chiuri da Fendi: in città arrivata anche Monica Bellucci; Fendi, il debutto di Maria Grazia Chiuri: Meno io, più noi, è il messaggio affidato alla passerella dell'Autunno-inverno 2026/27.
L’esordio metodico di Maria Grazia Chiuri da Fendi. E le altre sfilate del giorno 2 alla Milano Fashion WeekL'esordio di Maria Grazia Chiuri alla sfilata di Fendi Autunno Inverno 2026 2027 e gli altri momenti memorabili del secondo giorno di MFW ... iodonna.it
«Sono qui per restituire ciò che ho ricevuto»: Maria Grazia Chiuri parla del suo ritorno in Fendi, 26 anni dopoSei mesi dopo l'uscita da Dior, la stilista è riapprodata a Fendi, dove la sua carriera è iniziata, quasi tre decenni fa. L'abbiamo incontrata alla vigilia della presentazione della sua prima collezio ... vogue.it
Da Fendi a Max Mara, da Roberto Cavalli a Boss: la figlia di Bianca Balti è la protagonista indiscussa delle passerelle milanesi - facebook.com facebook
Una ’firma’ riminese per Fendi. Il nuovo logo realizzato da Sonnoli: "Ci ha ispirato la Colonna Traiana" x.com