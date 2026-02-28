Durante la Milano Fashion Week sono stati presentati diversi modelli di occhiali da vista e da sole di marchi come Fendi, Prada e Gucci. Le nuove collezioni mostrano forme e dimensioni che saranno protagoniste nella moda eyewear del prossimo inverno. Gli accessori, spesso di grandi dimensioni e dal design marcato, si confermano elementi chiave per arricchire i look delle sfilate.

Aviator, rettangolari, a mascherina. Da Fendi a Prada, le tendenze occhiali alla Milano Fashion Week Autunno-Inverno 20262027 La Milano Fashion Week non delude chi ama gli accessori statement. In particolare, gli occhiali da vista e da sole che trasformano molti look di sfilata in veri protagonisti di stile. Tra le collezioni Autunno-Inverno 20262027 l'eyewear di nuova generazione si impone come dettaglio distintivo – e imprescibdibile – del look, anche nella stagione fredda. Sia nelle shape avvolgenti che in quelle più geometriche, a prevalere sono le misure XXL. Perché nel prossimo inverno le shape vistose – e perché no, esagerate – sono il dettaglio chiave per aggiungere una nota grintosa e affascinante al look.

© Iodonna.it - Da Fendi by Chiuri a Prada fino a Gucci by Demna, ecco le shape (e soprattutto le dimensioni) che domineranno nell'eyewear del prossimo inverno

