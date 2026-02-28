Curiosità Da Giacomo si allarga | cornetti e graffe calde anche di notte
La grafferia napoletana “da Giacomo” amplia il suo orario di apertura, offrendo cornetti e graffe calde anche durante la notte. Il locale, situato in via Marsico vicino al lungomare, ha deciso di estendere i servizi per soddisfare le richieste dei clienti. Ora è possibile gustare i dolci tipici anche nelle ore notturne, rendendo più lunga la disponibilità di prodotti freschi e caldi.
Si allarga la grafferia napoletana “da Giacomo”, il pub del dolce, in via Marsico, a pochi passi dal lungomare. Golosi incuriositi dalla deliziosa proposta del locale: cornetti e graffe caldi anche di notte, “perchè la dolcezza non dorme mai”, come ricordano da Giacomo. E poi pancake, waffle, bon. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
