Crisi maggioranza il consigliere comunale Di Paola chiede meno scontri e più confronto

Il consigliere comunale Di Paola invita a ridurre gli scontri e a favorire il confronto tra le parti. La questione della sosta a pagamento in via Guglielmo Parco Diomedei si è risolta con un accordo che ha soddisfatto i residenti. La decisione è stata presa dopo un confronto tra amministrazione e cittadini. La vicenda si è chiusa con un'intesa che ha messo fine alle tensioni.

La vicenda della sosta a pagamento in Via Guglielmo Parco Diomedei si è conclusa con una soluzione condivisa e soddisfacente per i cittadini. Ma la vera notizia non è il risultato in sé: è il modo in cui ci si è arrivati. Nessuna polemica, nessuno scontro tra fazioni: un confronto istituzionale.