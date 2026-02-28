Covid l' inquietante no della Cina | ecco che cosa ci stanno nascondendo

In questi giorni la Cina ha espresso un deciso rifiuto riguardo a determinate richieste internazionali sullo stato della pandemia nel paese. Ricordiamo che sei anni fa, durante la fase più acuta della pandemia, le città erano deserte e le misure di lockdown erano in atto in molte nazioni. Le autorità cinesi hanno fatto sapere di non fornire certi dati o informazioni richieste da organismi esterni.

Sei anni fa, di questi tempi, il mondo conosceva il Covid-19. Uffici, scuole, esercizi commerciali e strade vuote: i tempi dei lockdown e della prima conta di ammalati e deceduti. La vita sociale stravolta e tutte le ripercussioni – anche economiche – che questo comportava. L’Italia si apprestava a diventare un’intera zona rossa, che gli abitanti di Codogno e dintorni e di Vo’ Euganeo stavano già sperimentando dal 20 febbraio, con i primi casi di positività al virus SARS-CoV-2 non legati a contatti con persone provenienti dalla Cina, dove tutto ha avuto inizio ufficialmente nel dicembre 2019, con quelle polmoniti anomale che si diffondevano nella metropoli di Wuhan. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Covid, l'inquietante "no" della Cina: ecco che cosa ci stanno nascondendo “Cosa stanno nascondendo?”. Strage Crans-Montana, il giallo dopo la tragedia: si scopre solo oraLa notte di Capodanno a Crans-Montana continua a restituire domande senza risposta. Verissimo, Evelina Sgarbi sul padre: “C’è qualcosa di grave che stanno nascondendo”Evelina Sgarbi è tornata a parlare a Verissimo delle condizioni salutari del padre, dopo aver chiesto la revoca del perito: "Dicono di averlo curato... Forbidden Facts Book Review — Why Official Narratives Fail (Big Pharma, Government Lies)