Così l' ideologia multiculturalista cancella la nostra identità

Il Comune di Firenze ha deciso di vietare l’esposizione di crocifissi e presepi nelle scuole comunali, suscitando discussioni di natura culturale e politica. Questa scelta rappresenta un intervento diretto sulle manifestazioni religiose all’interno degli ambienti scolastici pubblici. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale, senza ulteriori spiegazioni ufficiali.

Il “no” del Comune di Firenze ai crocifissi e ai presepi nelle scuole comunali ha un significato culturale e politico generale. Al di là dei cavilli a cui la maggioranza di sinistra si è richiamata (il principio dell’autonomia scolastica) e della questione in sé, è interessante la motivazione ideologica di Pd e compagni: la «complessità della nostra società multiculturale». Il multiculturalismo è la scelta strategica della sinistra woke e, fra l’altro, mostra ormai la totale irrilevanza della componente cattolica di quello schieramento. L’ideologia multiculturale vuol dire, in pratica considerare il nostro Paese come una pagina bianca, come se non avesse un’identità e una storia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

