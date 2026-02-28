Cosa significa davvero attacco preventivo? I 5 casi che hanno cambiato il mondo

Stamattina, 28 febbraio 2026, Israele e Stati Uniti hanno lanciato un’operazione militare contro l’Iran, definendola un “attacco preventivo”. Le forze israeliane e statunitensi hanno colpito obiettivi strategici nel paese, senza attendere provocazioni o attacchi precedenti. L’azione è stata comunicata ufficialmente come una misura preventiva. La notizia ha suscitato reazioni in vari paesi e analisti militari.

Stamattina, 28 febbraio 2026, Israele e Stati Uniti hanno colpito l’Iran definendo l’operazione un “ attacco preventivo”. Tre parole che rimbalzano su tutti i telegiornali. Ma cosa significano, davvero? E soprattutto: nella storia, questi attacchi hanno funzionato? La risposta, come spesso accade in geopolitica, è molto più complicata di quanto sembri. La guerra dei Sei Giorni 1967. È mattina presto sul Sinai quando i piloti israeliani decollano in direzione del Mediterraneo. Nessuno si aspetta una mossa offensiva: le forze aeree arabe sono ancora ai campi base. Nel giro di meno di tre ore, l’aviazione israeliana ha distrutto quasi completamente le forze aeree di Egitto, Siria e Giordania, colpendole a terra, prima che potessero alzarsi in volo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

