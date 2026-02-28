Corriere dello Sport | Ritrovare sprint e gol Politano ha la sua missione

Politano, attaccante del club, ha interrotto la serie di reti segnate, ma continua a contribuire alle azioni offensive della squadra. La sua presenza in campo si mantiene attiva e determinante, anche se l’obiettivo di trovare il gol ancora non si è concretizzato. La sua missione, secondo quanto riferito, è quella di ritrovare lo spunto e la capacità di finalizzare le occasioni.

Ha smesso di segnare, ma non di incidere. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Matteo Politano è cambiato profondamente negli ultimi due anni, trasformandosi da ala offensiva a esterno totale nel sistema di Antonio Conte. Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l'ultimo gol risale al 30 marzo contro il Milan al Maradona, un sinistro al volo che piegò Maignan. Da allora quasi un anno di digiuno, ma anche un'evoluzione tattica che lo ha reso imprescindibile. Il Politano di oggi non è più solo un attaccante.

Sono passati 262 giorni dall'ultimo gol di Matteo Politano con la maglia del Napoli.

