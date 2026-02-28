Le famiglie delle vittime della strage alla Lanterna Azzurra di Corinaldo sono state ricevute ieri a Palazzo Chigi da rappresentanti del Governo. Tra loro c’era anche Francesco Vitali, fratello di Benedetta, deceduta nell’incidente. I familiari hanno espresso la volontà di mantenere viva la memoria dell’evento e di essere ricordati nel tempo. La discussione si è concentrata sulla richiesta di non dimenticare quanto accaduto.

Da Fano a Palazzo Chigi, sette anni dopo l’orrore: Francesco Vitali, fratello di Benedetta, insieme ai familiari delle vittime della strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo, è stato ricevuto ieri dal Governo per chiedere che la morte di sua sorella Benedetta non venga dimenticata. L’incontro si è svolto ieri a Roma e, a rappresentare il Governo, c’era il segretario generale della Presidenza del Consiglio, Carlo Deodato. Francesco Vitali, giovane fanese, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 aveva perso la sorella Benedetta, appena 14 anni e da allora insieme agli altri familiari porta avanti una battaglia serrata per impedire che l’8 dicembre 2018 non si ripeta altrove. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corinaldo, le famiglie al governo: "Non scordateci"

