Coppa Italia pallamano | finisce ai quarti il cammino nelle Finals 2026 della Junior Fasano

La Junior Fasano si ferma ai quarti di finale della Coppa Italia di pallamano alle Finals 2026. La squadra ha condotto per buona parte dell'incontro, ma negli ultimi minuti ha subito la rimonta della Teamnetwork Albatro Siracusa. Domani la squadra siciliana affronterà in semifinale la Raimond Sassari.

Pallamano, Junior Fasano in campo a Riccione per i quarti di Coppa ItaliaAvrà inizio oggi, giovedì 26 febbraio, l’edizione 2026 delle Finals di Coppa Italia, con la Junior che esordirà nei quarti alle ore 18 di domani,...

Pallamano Trieste 1970 in semifinale di Coppa Italia: Bozen travolto 30-22La Pallamano Trieste 1970 conquista la semifinale di Coppa Italia. Nella Final Eight ai quarti di finale, i biancorossi di Boris Lisica hanno superato nettamente il Bozen con il risultato di 30-22, ga ... triestecafe.it

Pallamano, Coppa Italia 2026: definito il quadro delle semifinaliste al maschile e al femminileDopo la disputa di tutti i quarti, il quadro delle semifinali delle Finals 2026 della Coppa Italia di pallamano, sia al maschile sia al femminile, è ... oasport.it

