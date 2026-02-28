Controlli straordinari al Piano segnalato un possessore di sostanza stupefacente

Da anconatoday.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, la questura di Ancona ha effettuato controlli straordinari nel quartiere del Piano, coinvolgendo anche il Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche di Perugia. Durante le operazioni sono stati identificati diversi cittadini e un possessore di sostanza stupefacente è stato segnalato alle autorità competenti. Le forze dell’ordine hanno mantenuto un’ampia presenza nella zona per tutta la durata delle operazioni.

In due gli agenti della questura hanno fermato 121 persone e 76 veicoli grazie anche all'aiuto del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche di Perugia ANCONA – Nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 febbraio la questura di Ancona, assieme al Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche di Perugia, ha eseguito una serie di controllo nel quartiere del Piano. Nel complesso sono state identificate 121 persone, di cui 21 con precedenti e sono stati controllati 76 veicoli mediante diversi posti di controllo. Un quarantenne italiano è stato segnalato all’Autorità amministrativa in quanto trovato con 5,6 grammi di sostanza stupefacente, detenuta, secondo la sua dichiarazione, per uso personale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

