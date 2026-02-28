Controlli della velocità in Ticino | ecco dove saranno effettuati dal 2 all' 8 marzo

Dal 2 all’8 marzo 2026, la polizia cantonale e le polizie comunali del Ticino hanno comunicato le località in cui saranno operativi gli autovelox per i controlli della velocità. Le autorità hanno reso pubbliche le aree interessate, senza indicare i dettagli specifici dei punti di controllo. La presenza degli autovelox sarà attiva in diverse zone del cantone durante questa settimana.

Nuovi controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno reso note le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dal 2 all'8 marzo 2026. L'elenco può tornare utile ai tanti comaschi frontalieri che ogni giorno varcano il confine per andare a. 🔗 Leggi su Quicomo.it

