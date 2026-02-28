Contro l’Ostiamare pronti a giocare la nostra partita

Il centrocampista del Castelfidardo Nicolò Clerici ha dichiarato che la squadra è pronta a affrontare la partita contro l’Ostiamare. La trasferta di domani rappresenta un momento importante per i fidardensi, che intendono giocarsi le proprie chance di punti salvezza. La squadra si prepara a scendere in campo determinata, con l’obiettivo di portare a casa un risultato positivo.

"Andremo a giocarci la nostra partita". Ne è convinto il centrocampista del Castelfidardo Nicolò Clerici riguardo la trasferta di domani sul campo dell’Ostiamare dove i fidardensi andranno a caccia di punti salvezza. Il Castelfidardo - che ha lasciato a metà settimana l’ultima posizione della classifica alla Sammaurese penalizzata di due punti - va a fare visita alla terza in classifica, quell’Ostiamare che - complici i due pareggi delle prime della classe Teramo e Ancona - si è portata a un solo punto dalla vetta del girone F di D. "Mi aspetto una partita molto difficile - continua il centrocampista ex Atletico Ascoli, classe 1999 -. Sappiamo che l’Ostiamare si trova nella zona alta della classifica, una squadra molto forte e con una rosa lunghissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Thuram a Sky: «Il Liverpool è una squadra fortissima. Noi siamo pronti a fare la nostra partita»di Redazione Inter News 24Thuram, le sensazioni del francese a poche ore dal match decisivo di Champions League: il punto sull’approccio mentale Alla...

Genoa Inter, Chivu nel pre gara: «Dobbiamo esser pronti a giocare una partita che non sarà semplice, il Genoa è in un buon momento»Nel prepartita di Genoa-Inter, valido per la 15ª giornata della Serie A 2025/26, Cristian Chivu ha presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport,...

Sora-Ostiamare: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Sora-Ostiamare di Domenica 8 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net

Contro l’Ostiamare la Vigor dirà la suaPesaresi è ancora fermo ai box, Tomba invece è alle prese con dei problemi alla caviglia. La Vigor dovrà fare a meno di alcune delle sue bandiere contro l’Ostiamare. Fortunatamente però mister ... ilrestodelcarlino.it

