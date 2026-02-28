Continua il Sanremo democristiano di Conti | senza guizzi ma con la censura sul bacio saffico

Quest'anno, il Festival di Sanremo 2026 si distingue per l’assenza di innovazioni e per le scelte di censura, come quella sul bacio saffico. La conduzione di Carlo Conti prosegue senza particolari variazioni, mantenendo un tono tradizionale e poco incline a rischiare. L’edizione sembra riproporre uno stile conservatore, che ricorda le trasmissioni in bianco e nero degli anni Cinquanta, senza momenti di rottura o novità evidenti.

Anche la quarta serata, vinta da Ditonellapiaga e TonyPitony, si è rivelata dimenticabile. Mr X Siani ha fatto flop e la lezione del prof Schettini si poteva evitare. Le pagelle dei duetti. Questo Sanremo 2026 si conferma un’edizione così spaventosamente democristiana che Carlo Conti è riuscito nell’impresa di far sembrare i Festival in bianco e nero degli Anni 50 dei raduni di punk anarco-insurrezionalisti. Reduci da una serata dedicata a cover e duetti che non sposterà gli equilibri della classifica finale e che è finita a tarallucci, vino e ipocrisia ministeriale, ci ritroviamo a commentare un Ariston che ha paura persino della sua ombra. hanno sbianchettato anche il bacio saffico tra Levante e Gaia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Sanremo, bacio tra Levante e Gaia dopo il duetto ma la Rai censura: è rivolta sui socialSi è concluso con un bacio sulle labbra il duetto tra Levante e Gaia sulle note di “I maschi” di Gianna Nannini.

Sanremo 2026, la Rai censura il bacio tra Levante e Gaia? Sul web scoppia la protesta socialUn gesto spontaneo, un cambio di inquadratura repentino e, nel giro di pochi minuti, migliaia di commenti sui social.

