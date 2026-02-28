Conti | Lascio un festival in salute l' erede è De Martino Passaggio di consegne all’Ariston | Serve nuova linfa

Il direttore artistico del festival annuncia il passaggio di consegne all'Ariston, sottolineando di lasciare un evento in ottima forma. Ha aggiunto che il festival dell’anno scorso ha stabilito alcuni record e ha affermato che ci sono margini di miglioramento. La sua dichiarazione si concentra sulla buona salute dell’evento e sulla necessità di portare nuova energia con il suo successore.

«Lascio un festival in grandissima salute: non credo ci siano eventi del genere. L'anno scorso ho battuto qualche record, qualche volta si può fare di più, qualche volta meno. Ma negli ultimi dodici anni, io, Amadeus, Baglioni, abbiamo fatto un ottimo lavoro, con un crescendo costante». Archiviata la serata delle cover, che ha appassionato 10 milioni 789mila pari al 65.6%, il quarto share più alto dal 1995, Carlo V pensa alla successione: «Credo che sia importante ogni tanto un rinnovamento, una testa nuova per portare nuova linfa al festival che comunque va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti e i suoi re». All'improvviso spiazza la sala stampa: «Magari potrei rimanere io.

Stefano De Martino nella finale di Sanremo 2026 per passaggio di consegne con Carlo Conti: “Non gli lascio un pacco”Stasera Carlo Conti annuncerà chi sarà il conduttore di Festival di Sanremo 2027.

Passaggio di consegne all’Ariston: De Martino pronto a prendersi Sanremo 2027La serata finale del Festival di Sanremo 2026 segna un momento di profonda trasformazione per la televisione italiana.

