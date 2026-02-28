Conte | Anguissa manca da più di tre mesi e non potete pensare di vederlo dall’oggi al domani in campo

Da ilnapolista.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato alla viglia del match contro il Verona, sottolineando che Anguissa è assente da oltre tre mesi e che non si può aspettare di vederlo in campo dall’oggi al domani. Non sono state fatte altre precisazioni sui tempi di recupero o sui dettagli dell’infortunio. La squadra si prepara alla partita con le assenze confermate.

A Dazn: "Cercherò di fare le scelte migliori, saranno mie decisioni in base a quello che vedrò. Come sapete bene, cercherò di scegliere sempre per il meglio, perché a nessuno si vuole fare del male." Dc Napoli 31012026 - campionato di calcio serie A Napoli-Fiorentina foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Antonio Conte Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla viglia del match contro il Verona. Di seguito riportate le sue parole. “Guarda, quello che nell’ultimo periodo non è mai mancato è l’atteggiamento. Che si vinca, si pareggi o si perda, io lo ripeto sempre ai ragazzi: le partite stanno finendo e stiamo scrivendo il nostro futuro per la stagione che verrà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

conte anguissa manca da pi249 di tre mesi e non potete pensare di vederlo dall8217oggi al domani in campo
© Ilnapolista.it - Conte: “Anguissa manca da più di tre mesi e non potete pensare di vederlo dall’oggi al domani in campo”

Il ritorno di Sinner in campo oggi, la rincorsa di Jannik riparte dall’Atp di Doha: quando gioca e dove vederlo in TvPausa finita per Jannik Sinner, pronto a tornare in campo, dopo la delusione agli Australian Open.

Leggi anche: Dall’Inter all’Al-Hilal: Chivu non vuole più vederlo, va da Inzaghi

Aggiornamenti e notizie su Conte.

Temi più discussi: Napoli-Giugliano 4-0: gol di Lukaku, Anguissa fa sorridere Conte; Anguissa torna in campo e Conte respira; Serie A – Napoli, nuova tegola per Conte: Anguissa out anche contro Verona; Napoli, De Bruyne a Castel Volturno: Sto bene, tornero presto in campo. Mc Tominay e Anguissa in recupero.

conte anguissa manca daConte a centrocampo non recupera nessuno: ancora fuori Anguissa, con McTominay e De BruyneConte non recupera nessuno. Nessuna forzatura per Anguissa. McTominay, resiste l'infiammazione tendinea e De Bruyne lavora ... ilnapolista.it

Anguissa torna in campo e Conte respiraRitorno di Anguissa in campo con il Napoli: 45 minuti contro il Giugliano, Politano a secco da un anno, De Bruyne accelera. stylo24.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.