Consiglio junior Mattia Morra eletto sindaco

Il consiglio comunale dei giovani di Settimo ha ufficialmente proclamato i suoi membri, con Mattia Morra eletto come sindaco. Dopo le votazioni, si è svolto l’insediamento del nuovo consiglio e della giunta comunale junior, che rappresentano la futura amministrazione del territorio. L’evento ha visto la partecipazione degli eletti e delle autorità locali, segnando un momento importante per il coinvolgimento dei giovani nella vita amministrativa.

Proclamazione ufficiale degli eletti e insediamento del consiglio comunale dei giovani, del sindaco e della giunta comunale junior di Settimo. L'aula di Palazzo d'Adda che solitamente accoglie il consiglio comunale dei grandi ha lasciato spazio ai ragazzi e alle ragazze della scuola media: il sindaco junior Mattia Morra, ha ricevuto la fascia tricolore dal primo cittadino Fabio Rubagotti e dal segretario comunale. Poi ha comunicato i nomi degli assessori, Matilda Foscari, Gaia Moda, Alessandro Ragazzoni e Lorenzo Canova. Il progetto di cittadinanza attiva ha coinvolto tutte le classi della scuola media, con incontri e l'elezione di un consigliere comunale per classe.